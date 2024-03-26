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Почему людей бросает в дрожь от красоты или чувств – исследование

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 23:43 Фото: pixabay
Психологи из Института перспективных исследований сознания в Калифорнии изучили причины появления такого явления, как "эстетический озноб" – чувства дрожи или мурашек по телу при созерцании впечатляющего произведения искусства, прослушивании музыки или глубокой речи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал PNAS Nexus, в исследовании участвовали 2937 человек. Чтобы измерить базовое эмоциональное состояние участников, их попросили указать уровни эмоциональной валентности и возбуждения. Эмоциональная валентность означает отношение к стимулу (положительное или отрицательное), а возбуждение 2937 интенсивность переживаний.

Отмечается, что людей подвергали воздействию одного из 40 стимулов, представлявшего собой сочетание аудио- и аудиовизуальных форматов, включавших в себя музыку и речь. Исследователи обнаружили, что главную роль при возникновении душевного трепета играет содержание стимула, а не его формат.

Ученые обучили модель искусственного интеллекта на собранных данных, за счет чего та научилась предсказывать возникновение эстетического озноба с точностью до 73,5% в зависимости от возраста, пола и других индивидуальных показателей.

По словам психологов, в дальнейшем они планируют использовать эту реакцию в качестве нефармакологического инструмента для восстановления психического здоровья.

Ранее ученые выяснили, как улучшить очистку мозга в период развития деменции.

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