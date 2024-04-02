Как самостоятельно выявить аутизм во взрослом возрасте

Специальный тест AQ-10, используемый врачами национальной службы здравоохранения Великобритании и поддерживаемый учеными Кембриджского университета, помогает самостоятельно выявить признаки аутизма во взрослом возрасте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Mail, многие взрослые люди не замечают у себя признаков РАС (расстройства аутистического спектра). Дело в том, что симптомы аутизма могут проявляться по-разному. Это значит, что человек может не демонстрировать нарушений в социальном взаимодействии и коммуникации, характерные для расстройства.

Отмечается, что тест AQ-10 состоит из 10 вопросов. Они касаются способности человека сосредотачиваться на определенных задачах, а также понимать намерения и эмоции окружающих. Кроме того, тест оценивает чувствительность к звукам, запахам и другим видам сенсорной стимуляции, повышение которой является признаком РАС.

Согласно экспертному мнению врачей из национальной службы здравоохранения Великобритании, получение более шести баллов в тесте может свидетельствовать о наличии расстройства аутистического спектра. Тем не менее, такой инструмент самодиагностики не обладает стопроцентной точностью. Для интерпритации результатов и более тщательного обследования нужно проконсультироваться с врачом.

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