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Как самостоятельно выявить аутизм во взрослом возрасте

исс, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 00:39 Фото: pixabay
Специальный тест AQ-10, используемый врачами национальной службы здравоохранения Великобритании и поддерживаемый учеными Кембриджского университета, помогает самостоятельно выявить признаки аутизма во взрослом возрасте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Mail, многие взрослые люди не замечают у себя признаков РАС (расстройства аутистического спектра). Дело в том, что симптомы аутизма могут проявляться по-разному. Это значит, что человек может не демонстрировать нарушений в социальном взаимодействии и коммуникации, характерные для расстройства.

Отмечается, что тест AQ-10 состоит из 10 вопросов. Они касаются способности человека сосредотачиваться на определенных задачах, а также понимать намерения и эмоции окружающих. Кроме того, тест оценивает чувствительность к звукам, запахам и другим видам сенсорной стимуляции, повышение которой является признаком РАС.

Согласно экспертному мнению врачей из национальной службы здравоохранения Великобритании, получение более шести баллов в тесте может свидетельствовать о наличии расстройства аутистического спектра. Тем не менее, такой инструмент самодиагностики не обладает стопроцентной точностью. Для интерпритации результатов и более тщательного обследования нужно проконсультироваться с врачом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее Таллула Уиллис, дочь голливудского актера Брюса Уиллиса, рассказала о диагностированном у нее аутизме.

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