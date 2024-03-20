Дочь Брюса Уиллиса рассказала о своем диагнозе

Таллула Уиллис, дочь голливудского актера Брюса Уиллиса, рассказала о диагностированном у нее аутизме. Несколько дней назад у себя в Instagram она опубликовала детское видео с отцом, которое сопроводила подписью "Скажи мне, что у тебя аутизм, не говоря этого", сообщает Zakon.kz.

В ролике маленькая Таллула находится с отцом на красной дорожке. Брюс Уиллис держит дочь на руках и дает интервью, во время которого девочка гладит его по голове и играет с его ухом, не обращая внимания на журналистов.

В комментариях под публикацией Таллула отметила, что впервые делится с публикой своим диагнозом. Она добавила, что диагноз ей поставили лишь летом 2023 года.

"Это изменило мою жизнь", – призналась девушка.

Таллула – третья дочь Уиллиса и его бывшей жены, актрисы Деми Мур. Она родилась в 1994 году, за четыре года до развода звездной пары. На протяжении долгих лет Таллула боролась с анорексией и депрессией.

19 марта Деми Мур поделилась фото Брюса Уиллиса с внучкой.