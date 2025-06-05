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Наука и технологии

Какое качество характера ребенка может защитить его психологически во взрослом возрасте

совет, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 08:01 Фото: pixabay
Специалисты Цзилиньского университета проанализировали данные национального семейного исследования за 2020 год, охватившего более 17 тыс. человек, и пришли к выводу, что люди, которые в детстве были более любознательными, во взрослом возрасте реже страдают от депрессии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Journal of Psychiatric Research, респондентов спрашивали, насколько они были любопытны в 14 лет, а также оценивали их текущий уровень депрессии по стандартной шкале. Выяснилось, что те, кто в подростковом возрасте активно интересовался окружающим миром, во взрослой жизни реже испытывали симптомы депрессии. Ученые отметили, что эта связь особенно четко прослеживалась у женщин.

Также эксперты нашли важный механизм этой взаимосвязи – уверенность в будущем. Любознательные дети чаще вырастали оптимистами, что помогало им лучше справляться со стрессами.

Ученые считают, что новые данные помогли им понять, что развитие любознательности у детей через образование и поддержку исследований может стать перспективным направлением профилактики психических расстройств.

Ранее Zakon.kz опубликовал пошаговую инструкцию для казахстанцев, чтобы устроить ребенка в детский сад.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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