Новые кампусы построят для двух вузов в Казахстане
Фото: primeminister.kz
Развитие высшего образования в Казахстане сдерживает ветхая инфраструктура. Об этом 12 апреля 2024 года на заседании Национального совета по науке и технологиям заявил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.
По словам главы государства, здания государственных вузов устарели.
"Большинство из них были построены более полувека назад, а самый новый из них, Актюбинский государственный университет, был возведен в 1982 году".Касым-Жомарт Токаев
В этой связи, продолжил президент, будут построены новые кампусы для Казахского национального университета им. аль-Фараби и Евразийского национального университета им. Л. Гумилева.
Также, заявил президент, необходимо модернизировать материально-техническую базу и других вузов.
"Нужно последовательно привести в надлежащее состояние все устаревшие лаборатории университетов и исследовательских центров".Касым-Жомарт Токаев
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Кроме того, Токаев назвал слабую сторону казахстанских вузов. По его словам, о системных проблемах университетской науки свидетельствуют низкие показатели в авторитетных международных рейтингах.
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