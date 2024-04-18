Открылась выставка спортивной одежды казахстанских призеров предыдущих Олимпийских игр

17 апреля в Астане открылась выставка с экспонатами от известных казахстанских спортсменов, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы Министерства туризма и спорта Казахстана, среди представленных экспонатов можно увидеть:

костюм бронзового призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Ольги Рыпаковой;

историческую форму олимпийской чемпионки Сиднея-2000 Ольги Шишигиной;

спортивный комплект первого в истории страны участника Олимпиады в лыжном двоеборье Чингиза Ракпарова;

уникальное полотно с автографами казахстанских спортсменов Олимпиады 1980 года.

Фото: Instagram/elordasport

Выставка проводится в рамках предстоящих Олимпийских игр и продлится до июля 2024 года в здании МФК "Abu-Dhabi Plaza".

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