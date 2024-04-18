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Открылась выставка спортивной одежды казахстанских призеров предыдущих Олимпийских игр

Выставка, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 08:52 Фото: pixabay
17 апреля в Астане открылась выставка с экспонатами от известных казахстанских спортсменов, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы Министерства туризма и спорта Казахстана, среди представленных экспонатов можно увидеть:

  • костюм бронзового призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Ольги Рыпаковой;
  • историческую форму олимпийской чемпионки Сиднея-2000 Ольги Шишигиной;
  • спортивный комплект первого в истории страны участника Олимпиады в лыжном двоеборье Чингиза Ракпарова;
  • уникальное полотно с автографами казахстанских спортсменов Олимпиады 1980 года.
Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 08:52

Фото: Instagram/elordasport

Выставка проводится в рамках предстоящих Олимпийских игр и продлится до июля 2024 года в здании МФК "Abu-Dhabi Plaza".

16 апреля в Древней Олимпии зажгли огонь летней Олимпиады-2024.

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