Открылась выставка спортивной одежды казахстанских призеров предыдущих Олимпийских игр
Фото: pixabay
17 апреля в Астане открылась выставка с экспонатами от известных казахстанских спортсменов, сообщает Zakon.kz.
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По информации пресс-службы Министерства туризма и спорта Казахстана, среди представленных экспонатов можно увидеть:
- костюм бронзового призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Ольги Рыпаковой;
- историческую форму олимпийской чемпионки Сиднея-2000 Ольги Шишигиной;
- спортивный комплект первого в истории страны участника Олимпиады в лыжном двоеборье Чингиза Ракпарова;
- уникальное полотно с автографами казахстанских спортсменов Олимпиады 1980 года.
Фото: Instagram/elordasport
Выставка проводится в рамках предстоящих Олимпийских игр и продлится до июля 2024 года в здании МФК "Abu-Dhabi Plaza".
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