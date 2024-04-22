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Ученые выявили опасное последствие высокого давления

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 01:03 Фото: pixabay
Ученые из школы общественного здравоохранения при Бостонском университете обнаружили, что высокое кровяное давление может быть фактором развития миомы матки — доброкачественной опухоли, возникающей в миометрии, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной в JAMA Network Open, в исследовании приняли участие 2570 женщин среднего возраста без миомы в анамнезе. Ученые собрали информацию о здоровье испытуемых и зафиксировали показатели их артериального давления, а также проанализировали образцы крови женщин на наличие биомаркеров сердечных заболеваний (измерили уровни холестерина и С-реактивного белка в организме). После этого начался период наблюдения за испытуемыми.

Как отмечается, за время наблюдения у 20% участниц развилась миома матки.

Оказалось, что у женщин с высоким кровяным давлением вероятность развития миомы была почти на 20% выше, чем у участниц без гипертонии. Исследователи также обнаружили, что у испытуемых, лечивших гипертонию ингибиторами АПФ (лекарствами, которые снижают кровяное давление за счет расслабления вен и артерий) риск развития миомы был на 48% ниже по сравнению с женщинами с изначально нормальным давлением. Чтобы выяснить, чем именно обусловлен такой защитный эффект, необходимы дополнительные исследования.

Миома матки – распространенное опухолевое доброкачественное заболевание, чаще всего возникающее у женщин репродуктивного возраста. Миома – это опухоль, которая формируется в мышечной оболочке стенки матки. К осложнениям миомы матки относятcя железодефицитная анемия, сложности с зачатием и вынашиванием ребенка, нарушение оттока мочи и повреждение почек.

Ранее медики рассказали, что нужно есть, чтобы давление было в норме.

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