Наука и технологии

Неожиданный способ замедлить старение выявили ученые

Ученые нашли возможный способ замедлить старение в пожилом возрасте
Ученые из Сиднейского университета провели исследование и обнаружили, что изменение питания у пожилых людей может снижать биологический возраст, сообщает Zakon.kz.

По информации Medical Xpress, научная работа показала улучшение показателей здоровья у людей 65-75 лет уже спустя четыре недели после смены рациона.

Биологический возраст оценивали по 20 биомаркерам, включая уровень холестерина, инсулина и воспалительных показателей крови. По словам исследователей, этот показатель лучше отражает состояние организма, чем обычный возраст.

В эксперименте участвовали 104 человека, которых разделили на группы с разными типами питания: всеядными и полувегетарианскими, а также с разным содержанием жиров и углеводов. Самые заметные улучшения показала группа, придерживавшаяся высокоуглеводной диеты с пониженным содержанием жиров.

Участники, чье питание почти не изменилось по сравнению с привычным рационом, значимых изменений не продемонстрировали. Ученые считают, что сокращение жиров или животных белков может положительно влиять на процессы старения.

Руководитель исследования доктор Кейтлин Эндрюс отметила, что делать выводы о продлении жизни пока рано. Однако результаты указывают на потенциальную пользу изменений в питании даже в пожилом возрасте.

Ранее сообщалось, как правильно подобрать летнюю обувь и не навредить ногам.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
