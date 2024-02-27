Медики рассказали, что нужно есть, чтобы давление было в норме

Известно, что для сохранения нормального давления врачи советуют есть овощи, а российский нутрициолог Наталья Миронова особо выделила такие овощи, как шпинат, брокколи, капуста, морковь и тыква, сообщает Zakon.kz.

Доктор Миронова в беседе с "МедикФорумом" отметила, что эти овощи богаты калием, магнием и другими питательными веществами, которые помогают снизить давление. Кроме того, фрукты, такие как яблоки, груши, апельсины и бананы, тоже содержат много калия.

"Миндаль, фундук, грецкий орех и льняные семена – все они богаты магнием, калием и полиненасыщенными жирными кислотами, которые могут помочь снизить давление. Употребляйте жирную рыбу, такую как лосось, сардины и тунец, которая содержит омега-3 жирные кислоты. Они могут помочь как снизить давление, так и улучшить здоровье сердца. Чеснок имеет антигипертензивные свойства. Включите его в свой рацион", – отметила Миронова.

По ее словам, правильное питание должно сочетаться со здоровым образом жизни, включая физическую активность, умеренное потребление соли и алкоголя, а также управление стрессом.

Ранее диетолог посоветовала есть лосось и оливки для подготовки кожи к весне.