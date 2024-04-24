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Пищевые добавки в тортах, мороженом и маргарине могут вызвать диабет – исследование

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 00:27 Фото: pixabay
Во Франции ученые проанализировали данные 104 139 человек со средним возрастом 43 года. В результате они пришли к выводу, что пищевые добавки, эмульгаторы, могут вызвать диабет второго типа, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации журнала The Lancet Diabetes & Endocrinology, добровольцы в течение как минимум двух дней вели записи о питании, собирая подробную информацию обо всех употребляемых продуктах каждые шесть месяцев в течение 14 лет. Авторы сопоставляли эти записи с базами данных, чтобы определить наличие и количество пищевых добавок в пище.

Как отмечается, диабет развился у участников в 1056 случаях. Ученые изучили несколько хорошо известных факторов риска развития диабета, включая возраст, пол, вес, уровень образования, семейный анамнез, курение, алкоголь, качество питания и уровень физической активности.

Оказалось, что хроническое воздействие таких эмульгаторов, как каррагинаны, трикалийфосфат, сложные эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот, цитрат натрия, гуаровая камедь, гуммиарабик и ксантановая камедь, было связано с повышением риска развития диабета второго типа на 3-15% на каждые 100-1000 миллиграммов в день.

Эмульгаторы часто добавляют в ультраобработанные пищевые продукты, такие как торты, печенье и десерты, йогурты, мороженое, шоколадные батончики, маргарин, а также готовые к употреблению блюда. К эмульгаторам относятся моно- и диглицериды жирных кислот, каррагинаны, модифицированные крахмалы, лецитины, фосфаты, целлюлозы, камеди и пектины.

Ранее сообщалось, что казахстанцев с подозрением на рак, туберкулез и сахарный диабет будут обследовать бесплатно, вне зависимости от статуса в системе ОСМС.

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