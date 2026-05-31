Советы

Как образ жизни может привести к диабету: объяснение врача

какие привычки приводят к диабету, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2026 10:09 Фото: magnific.com
Врач Александр Калюжин рассказал о том, что определенные привычки могут постепенно повышать риск развития сахарного диабета второго типа, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" он отметил, что основными факторами риска являются переедание, регулярное употребление сладостей, сладких напитков и рафинированных продуктов, а также малоподвижный образ жизни. Это способствует развитию инсулинорезистентности, при которой организм хуже реагирует на инсулин, а уровень сахара в крови растет.

Дополнительное негативное влияние оказывают хронический недосып, постоянный стресс, курение, злоупотребление алкоголем и лишний вес. Как отметил специалист, диабет чаще развивается не из-за одной привычки, а вследствие нездорового образа жизни в целом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее нутрициолог рассказала, как уменьшить так называемый "старческий запах".

