Как образ жизни может привести к диабету: объяснение врача

Врач Александр Калюжин рассказал о том, что определенные привычки могут постепенно повышать риск развития сахарного диабета второго типа, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" он отметил, что основными факторами риска являются переедание, регулярное употребление сладостей, сладких напитков и рафинированных продуктов, а также малоподвижный образ жизни. Это способствует развитию инсулинорезистентности, при которой организм хуже реагирует на инсулин, а уровень сахара в крови растет.

Дополнительное негативное влияние оказывают хронический недосып, постоянный стресс, курение, злоупотребление алкоголем и лишний вес. Как отметил специалист, диабет чаще развивается не из-за одной привычки, а вследствие нездорового образа жизни в целом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

