Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова 18 марта сообщила, что казахстанцев с подозрением на рак, туберкулез и сахарный диабет будут обследовать бесплатно, вне зависимости от статуса в системе ОСМС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер сообщила, что Министерство здравоохранения вносит соответствующие изменения в нормативную базу.

"Ранее от населения поступали многочисленные жалобы на ограничение доступности медицинской помощи, в части получения клинико-диагностических исследований с целью установления диагноза. Теперь лицам с подозрением на социально-значимое заболевание будут доступны диагностические исследования в соответствии с клиническими протоколами лечения на бесплатной основе, вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС", – заявила глава Минздрава.

Также, по ее словам, Минздравом вносится норма, предусматривающая индивидуальный подход к каждому пациенту и расширение спектра заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению. Так, если раньше мультидисциплинарные группы в поликлинике наблюдали пациентов, входящих в программу управления заболеваниями, это, к примеру, артериальная гипертензия, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, то после ввведения нормы приказа, все пациенты с хроническими патологиями будут сопровождаться группой врачей. Для этого в поликлиниках работают мультидисциплинарные группы, состоящие из специалистов ПМСП, психолога, социального работника, специалиста ЗОЖ и других заинтересованных специалистов.

Кроме того, вносятся изменения, направленные на оптимизацию скрининговых исследований, включая пересмотр перечня целевых групп, видов консультативно-диагностических услуг с учетом доказательной базы или информативности для лечения заболевания. В частности, для увеличения выявляемости заболеваний на ранних стадиях в результате скрининговых исследований будут применяться диагностические тесты с высокой чувствительностью.

18 марта стало известно, что в Казахстане утвердили квоты на наркотические и псхотропные вещества для медицинских и научных целей