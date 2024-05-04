Негативные последствия дефицита воображения изучили эксперты

Французские специалисты Университета Бургундии изучили особенности работы мозга у людей с афантазией – неспособностью генерировать мысленные образы. Выяснилось, что они испытывают трудности, когда необходимо подумать о выполнении какого-либо движения или действия, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной в журнале Brain Communications, ученые набрали 34 участника, разделенных поровну на две группы в зависимости от их способности генерировать мысленные образы. В группы вошли 17 афантазиков и 17 фантазиков (людей, способных генерировать мысленные образы). Добровольцы заполнили серию анкет для оценки своих способностей к зрительному и моторному мышлению.

Отмечается, что участники с афантазией сообщили о значительно более низкой яркости своей способности представлять двигательные действия во всех модальностях – внешней визуальной, внутренней визуальной и кинестетической – по сравнению с фантазиками. Более того, их результаты по шкале спонтанного использования образов показали, что афантазики реже используют мысленные образы в повседневной жизни, чем их сверстники.

По мнению экспертов, афантазия связана с изменением функции мозга. У фантазиков наблюдалось заметное увеличение кортикоспинальной возбудимости, когда они участвовали в кинестетических воображениях движений и во время наблюдения за действиями, что указывает на нормальную активацию моторной коры, как и ожидалось при двигательном моделировании.

Сообщается, что этот контраст оказался резким у афантазиков, у которых не наблюдалось такого увеличения мозговой активности, что указывает на фундаментальные нейронные различия в обработке или генерации двигательных симуляций.

Как пишет издание, результаты не только подтверждают проблемы, с которыми сталкиваются афантазики при создании мысленных симуляций, но и подчеркивают нейронную основу этих трудностей.

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