Астрономы рассказали, как и когда наблюдать за Цветочной Луной

Ученые напомнили, что майское полнолуние, которое называют Цветочной Луной произойдет 23 мая 2024 года, в 18:53 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

Майское полнолуние, по информации Starwalk.space называют Цветочной Луной — в честь множества цветов, распускающихся в этом месяце.

В других культурах полнолуние в это время года называют по-другому:

у китайцев - Драконья Луна;



у кельтов - Яркая Луна;

у викканов - Заячья Луна;

у чероки - Луна Земледелия.

"Несмотря на то, что полнолуние будет 23 мая, вам совсем не обязательно строго следовать этому времени: при наблюдении невооруженным глазом Луна будет казаться круглой и яркой накануне 22 мая и на следующий день после достижения полной фазы - 24 мая", - отметили ученые.

Наблюдать это полнолуние лучше всего вдали от высоких зданий и деревьев - на восходе она будет выглядеть больше обычного и приобретет золотистый оттенок.

Астрологи говорят, что майское полнолуние — идеальное время, чтобы открыто выразить свои самые глубокие чувства и эмоции. В 2024 году полная Луна в мае действительно будет расположена в созвездии Скорпиона (хотя ее местоположение может меняться из года в год).

Время полнолуния также подходит для того, чтобы:

завершать дела и подводить итоги;



медитировать, проводить духовные практики;

заниматься творчеством - в это время пробуждаются скрытые таланты;

выполнять обещания и отдавать долги;

мириться.

Астрологи советуют провести это время как можно более спокойно, в уютной обстановке, больше гулять пешком, свести к минимуму физические нагрузки и следить за своим рационом.

Следующее полнолуние произойдет 2 июня 2024 года в 06:08.

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