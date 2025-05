Ночью 13 мая небо озарила "Цветочная Луна": как это было

В ночь на 13 мая 2025 года ночное небо озарило полнолуние, которое носит поэтичное название "Цветочная Луна". Наблюдать это красивое астрономическое явление можно было в разных странах мира, сообщает Zakon.kz.

Так, специалисты подчеркивают, если кто-то не успел увидеть полнолуние, не стоит огорчаться: Луна будет казаться ярче и крупнее обычного еще два дня.

Название майское полнолуние получило от коренных народов Северной Америки. "Цветочная Луна", как отмечено в публикации издания "Известия", символизирует переход от весны к лету, когда начинается активное цветение растений.

Как полевые цветы бывают самых разных оттенков, так и майское полнолуние может выглядеть по-разному. Сразу после восхода Луна нередко кажется желтой, розоватой или даже ярко-оранжевой.

В 19:36 будет пик. pic.twitter.com/PRLfhCmD6K — Барсук Медоед (@FWDZrexwzwry8n4) May 12, 2025

#FlowerMoon rising just now over Ely Cathedral, ship of the fens. pic.twitter.com/ELWjHlgsIq — Jeff Overs (@JeffOvers) May 12, 2025

The Scorpio Full Moon On May 12 is transformational.



It’s called Flower Moon 🌕 pic.twitter.com/xQEEbp84Oy — Pure8 (@Pure8Nature) May 12, 2025

Taking a break after a long day under May’s Flower Moon.



May everything we did today blossom into tomorrow.



📸 Leonar Paña Morales pic.twitter.com/mRnIp8swAF — SMNI News (@smninews) May 12, 2025

Last nights full 'Flower Moon' was bloomin lovely if you managed to see it...?🌼🌸🌕 pic.twitter.com/ABqA5eCxxT — Simon King (@SimonOKing) May 13, 2025

The amazing Flower Full Moon rising over @Ely_Cathedral this evening in Ely, Cambridgeshire 🌝

Taken from across the fields 🌿🌸🌿

Did you see it? #FullMoon #FlowerMoon #ScorpioMoon

The Octagon is illuminated in light blue for World ME day. pic.twitter.com/taI1qtoqUz — Veronica in the Fens 🧚🏼‍♀️ My Heart in Nature (@VeronicaJoPo) May 12, 2025

