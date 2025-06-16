Опасная активность на Солнце: два сильнейших взрыва подряд – чего ждать Земле
Фото: xras.ru
16 июня 2025 года произошла вторая за сутки мощная вспышка на линии Солнце – Земля, сообщает Zakon.kz.
Согласно сведениям Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вспышка произошла в активной солнечной области, расположенной в данный момент точно напротив Земли.
"Предварительно измеренный балл нового взрыва составляет M6.4 против ранее зарегистрированной вспышки уровня M8.4. В обоих случаях (вчера и сегодня) речь идет о двух самых сильных взрывах июня, произошедших подряд в одной точке Солнца. В течение ближайших суток возможны вспышки высшего балла X", – предупреждают эксперты.
Пока точной оценки воздействия на Землю от этой совокупности вспышек пока нет.
"За последние сутки на Солнце зарегистрировано четыре выброса плазмы, основная часть которых ушла мимо Земли. В настоящее время предварительно подтвержден касательный удар по Земле после вчерашней вспышки уровня M8.4, который ожидается 17-18 июня. Остальная информация будет выдаваться по мере поступления и обработки новых данных", – сообщили в лаборатории.
Отмечается, что текущий всплеск активности на Солнце оценивается как один из самых крупных в 2025 году. И пока признаков, что активность выдыхается, не наблюдается.
Утром 16 июня ученые предупредили, что самая мощная в июне вспышка на Солнце сопровождалась крупным выбросом плазмы, часть которой достигнет Земли 17-18 июня.
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