Опасная активность на Солнце: два сильнейших взрыва подряд – чего ждать Земле

16 июня 2025 года произошла вторая за сутки мощная вспышка на линии Солнце – Земля, сообщает Zakon.kz.

Согласно сведениям Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вспышка произошла в активной солнечной области, расположенной в данный момент точно напротив Земли.

"Предварительно измеренный балл нового взрыва составляет M6.4 против ранее зарегистрированной вспышки уровня M8.4. В обоих случаях (вчера и сегодня) речь идет о двух самых сильных взрывах июня, произошедших подряд в одной точке Солнца. В течение ближайших суток возможны вспышки высшего балла X", – предупреждают эксперты.

Пока точной оценки воздействия на Землю от этой совокупности вспышек пока нет.

"За последние сутки на Солнце зарегистрировано четыре выброса плазмы, основная часть которых ушла мимо Земли. В настоящее время предварительно подтвержден касательный удар по Земле после вчерашней вспышки уровня M8.4, который ожидается 17-18 июня. Остальная информация будет выдаваться по мере поступления и обработки новых данных", – сообщили в лаборатории.

Отмечается, что текущий всплеск активности на Солнце оценивается как один из самых крупных в 2025 году. И пока признаков, что активность выдыхается, не наблюдается.

Утром 16 июня ученые предупредили, что самая мощная в июне вспышка на Солнце сопровождалась крупным выбросом плазмы, часть которой достигнет Земли 17-18 июня.