Будущих энергетиков Казахстана будут готовить совместно с Московским энергетическим институтом
Подписи в документе поставили ректор АУЭС Гани Ныгыметов и ректор МЭИ Николай Рогалев, сообщает пресс-служба вуза.
Соглашение ознаменовало начало долгосрочного сотрудничества между двумя ведущими энергетическими вузами Казахстана и России, готовящих квалифицированных специалистов для важнейших секторов экономики обеих стран.
Фото: Energo University
Стороны договорились проработать устойчивую модель функционирования будущего филиала МЭИ на базе АУЭС в Алматы, запустить совместные двудипломные программы обучения в сфере тепло- и электроэнергетики, создать совместный Центр целевой подготовки энергетиков на базе АУЭС.
Кроме того, в Соглашении предусмотрено взаимодействие Сторон в образовательной и научной сферах в рамках развития проекта Университет МЭИ-Хайнань.
Фото: Energo University
“Учитывая давние исторические связи трех ведущих энергетических вузов с советских времен - Московского, Ивановского и Алматинского энергетических институтов, было бы целесообразным углубить наше сотрудничество, нацеливаясь на лучшие современные технологии и решение актуальных проблем энергетических комплексов двух стран” - отметил Гани Ныгыметов.
Фото: Energo University
МЭИ — один из крупнейших технических университетов России в области энергетики, электроники, информатики, электротехники. Вуз гордится развитой научной инфраструктурой, среди которой выделяют конструкторское бюро и опытный завод, собственную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране. Основан в 1930 году. В вузе обучается более 20 тысяч студентов.
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