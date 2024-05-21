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Будущих энергетиков Казахстана будут готовить совместно с Московским энергетическим институтом

Энергетиков Казахстана будут готовить совместно с Московским энергетическим институтом, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 13:35 Фото: Energo University
20 мая в Москве в ходе визита делегации Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева (АУЭС) достигнуто соглашение о сотрудничестве с Национальным исследовательским университетом "Московский энергетический институт" (МЭИ).

Подписи в документе поставили ректор АУЭС Гани Ныгыметов и ректор МЭИ Николай Рогалев, сообщает пресс-служба вуза.

Соглашение ознаменовало начало долгосрочного сотрудничества между двумя ведущими энергетическими вузами Казахстана и России, готовящих квалифицированных специалистов для важнейших секторов экономики обеих стран.


Энергетиков Казахстана будут готовить совместно с Московским энергетическим институтом, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 13:35

Фото: Energo University


Стороны договорились проработать устойчивую модель функционирования будущего филиала МЭИ на базе АУЭС в Алматы, запустить совместные двудипломные программы обучения в сфере тепло- и электроэнергетики, создать совместный Центр целевой подготовки энергетиков на базе АУЭС.

Кроме того, в Соглашении предусмотрено взаимодействие Сторон в образовательной и научной сферах в рамках развития проекта Университет МЭИ-Хайнань.


Энергетиков Казахстана будут готовить совместно с Московским энергетическим институтом, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 13:35

Фото: Energo University

“Учитывая давние исторические связи трех ведущих энергетических вузов с советских времен - Московского, Ивановского и Алматинского энергетических институтов, было бы целесообразным углубить наше сотрудничество, нацеливаясь на лучшие современные технологии и решение актуальных проблем энергетических комплексов двух стран” - отметил Гани Ныгыметов.


Энергетиков Казахстана будут готовить совместно с Московским энергетическим институтом, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 13:35

Фото: Energo University

МЭИ — один из крупнейших технических университетов России в области энергетики, электроники, информатики, электротехники. Вуз гордится развитой научной инфраструктурой, среди которой выделяют конструкторское бюро и опытный завод, собственную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране. Основан в 1930 году. В вузе обучается более 20 тысяч студентов.

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