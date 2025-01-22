Казахстанские астрономы развеяли миф о параде планет в январе

21 января шесть планет должны были выстроиться на небе. Однако североказахстанские ученые заявляют, что это явление сильно преувеличили. Настоящий парад планет наступит только в феврале, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, 21 января многие ждали редкое явление – парад планет. Сообщалось, что шесть небесных тел выстроятся в ряд, создавая уникальное зрелище. Но, как пояснил астрофизик, кандидат физико-математических наук, доцент астрономии Андрей Солодовник, ждать было нечего.

По его словам, данное явление преувеличено. Планеты находятся слишком далеко друг от друга, чтобы говорить о параде. Венера, Сатурн, Юпитер и Марс будут видны одновременно, но они растянуты на небе от горизонта до горизонта.

"Чтобы увидеть Уран и Нептун и вовсе потребуется специальная оптика. Настоящий малый парад планет астрономы прогнозируют 28 февраля, когда небесные тела действительно сблизятся на участке неба. Тем не менее, уже сейчас североказахстанцы могут насладиться видом яркой Венеры, Марса и Юпитера. Венера и Юпитер сами по себе впечатляют. Для любителей звездного неба это отличный повод выйти и полюбоваться", – объясняет ученый Андрей Солодовник.

Он добавил, что максимальная одновременная видимость планет наступает около 18:00.

Ранее сообщалось, откуда в январе можно наблюдать в Казахстане парад планет.

