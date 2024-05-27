Как выявить рак кожи на ранней стадии

Американские дерматологи Наен Ли из Нью-Йоркского университета и Зайнеб Махзуми из Университета Мэриленда рассказали, что асимметричные, неоднотонные и увеличенные в размере родинки могут сигнализировать о развитии рака кожи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, большинство видов меланомы (самой редкой, но наиболее опасной и агрессивной формы) проявляется в виде асимметричных родинок с неровными краями. Родинки могут представлять собой скопления клеток кожи, называемых меланоцитами. Меланоциты – это пигментные клетки, содержащие меланин. Именно из них развиваются злокачественные опухоли.

Эксперты говорят, что насторожить должно появление неоднородных по цвету родинок. Дерматологи отметили, что примерно 20-30% процентов всех случаев меланомы развивается в уже существующих кожных образованиях. В остальных случаях злокачественные родинки появляются на отдельных участках кожи.

Отмечается, что другим признаком меланомы выступает увеличение родинок. Врачи уточнили, что большая часть "безопасных" родинок по размеру редко превышает горошину.

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