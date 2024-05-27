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Как выявить рак кожи на ранней стадии

рак кожи, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 01:03 Фото: pixabay
Американские дерматологи Наен Ли из Нью-Йоркского университета и Зайнеб Махзуми из Университета Мэриленда рассказали, что асимметричные, неоднотонные и увеличенные в размере родинки могут сигнализировать о развитии рака кожи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, большинство видов меланомы (самой редкой, но наиболее опасной и агрессивной формы) проявляется в виде асимметричных родинок с неровными краями. Родинки могут представлять собой скопления клеток кожи, называемых меланоцитами. Меланоциты – это пигментные клетки, содержащие меланин. Именно из них развиваются злокачественные опухоли.

Эксперты говорят, что насторожить должно появление неоднородных по цвету родинок. Дерматологи отметили, что примерно 20-30% процентов всех случаев меланомы развивается в уже существующих кожных образованиях. В остальных случаях злокачественные родинки появляются на отдельных участках кожи.

Отмечается, что другим признаком меланомы выступает увеличение родинок. Врачи уточнили, что большая часть "безопасных" родинок по размеру редко превышает горошину.

Ранее врач рассказал, какая привычка поможет снизить риск развития рака.

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