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Геомагнитный шторм возможен в выходные из-за новой мощной вспышки на Солнце

Геомагнитный шторм возможен на выходных и-за новой мощной вспышки на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 04:29 Фото: xras.ru
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ сообщили о вспышке высшего балла, которая произошла на Солнце утром 27 мая. Влияние вспышки на Землю пока исключено, однако в отдельном случае магнитные бури все- таки возможны 1 июня, сообщает Zakon.kz.

Предположительно, в сторону Земли оборачивается активная область № 3664, ранее вызвавшая магнитную бурю высшего балла G5 10-12 мая, сейчас совершившая полный оборот вокруг оси Солнца и снова появляющаяся на видимой стороне, предполагают ученые. 

Как отметили ученые, речь идет о том, что взрывной центр пока слишком далеко от линии Солнце-Земля. "Если к Земле действительно движется область № 3664, сохранившая свою энергию, то цеплять Землю новые взрывы начнут с ближайших выходных, то есть с первого дня лета", – говорится в сообщении лаборатории.

Конкретных данных о приходе магнитной бури нет. Существует лишь вероятность такого сценария, которую рассчитали ученые лаборатории.

Сейчас магнитосфера Земли, по их данным, находится в спокойном состоянии.

Ранее Лаборатория космической астрономии ИКИ РАН предупреждала о небольших возмущениях. Насколько сильнее они станут теперь, с новой вспышкой высшего класса X, пока неизвестно. Ученые не представили новый прогноз.

Отметим, что Солнце в настоящее время движется к пику своего 11-летнего цикла активности. Как отмечают ученые, в 2023 и 2024 годах не было ни одного дня, когда на Солнце не было бы пятен (чем больше пятен — тем выше активность Солнца и чаще мощные вспышки). 

Ранее сообщалось, что 11 мая Землю накрыла экстремальная магнитная буря мощностью G5. Подобная была зафиксирована впервые с августа 2005 года. По шкале из пяти значений, G1 – слабо, а G5 – экстремально сильно. Известно, что за несколько дней до этого на Солнце произошло несколько сильнейших вспышек, включая наивысшую – Х.


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