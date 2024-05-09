Новую угрозу объявили специалисты из-за мощнейшей вспышки на Солнце

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ сообщили о том, что на Солнце произошла новая сильная вспышка 9 мая. Ее мощность составила X2.2, что является высшим классом вспышек. К Земле направился мощный выброс плазмы большого размера, сообщает Zakon.kz.

Данная вспышка стала седьмой по силе в текущем цикле солнечной активности. Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Ученые сообщают, что по их расчетам в этот раз Земля получит два удара подряд.

Влияние первой вспышки на Землю начнется уже во второй половине дня 10 мая, а очень сильная магнитная буря уровня G4 продлится и в субботу, 11 мая и в воскресенье 12 мая.

Фото: xras.ru

"Активность Солнца сохранится на текущем уровне ещё не менее нескольких суток. Сохраняются высокие риски новых крупных событий", - говорится в сообщении Лаборатории.

Ранее 6 мая сообщалось, что на Солнце произошла одна из крупнейших за последние 10 лет вспышек.

А еще в конце января мы публиковали советы врачей о том, как облегчить состояние в период солнечных вспышек и магнитных бурь.