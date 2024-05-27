На Солнце вновь произошла вспышка высшего балла

На Солнце произошла новая вспышка высшего балла Х. Ученые пока не могут сказать, спровоцирует ли она магнитные бури на Земле, сообщает Zakon.kz.

РИА Новости приводит слова руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева о том, что вспышка произошла в области Солнца, которая пока еще только частично видима с Земли.

"Поступила информация о вспышке высшего балла X, происходящей на Солнце в данный момент. Взрыв начался приблизительно в 10:05 по московскому времени (12:05 по времени Астаны – прим.ред)", - сказал Богачёв.

Он отметил, что те центры активности, которые находятся на обращенной к нашей планете стороне Солнца, не имеют достаточной энергии для такого выброса.

"Не исключено, что к Земле возвращается активная область № 3664, ранее вызвавшая магнитную бурю G5 10-12 мая, и сейчас совершившая полный оборот вокруг оси Солнца и снова появляющаяся на видимой стороне", - сказал ученый.

Спровоцирует ли произошедшая вспышка магнитные бури на Земле, ученые пока не могут предсказать, так как взрывной центр еще слишком далеко от линии Солнце-Земля.

Такая же мощная вспышка в текущем цикле активности произошла на Солнце 14 мая.