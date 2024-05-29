Миф о вреде сутулости развенчали эксперты

В Ирландии ученые пришли к выводу, что не существует единственной правильной позы для сидения. По их мнению, любая позиция навредит здоровью, если удерживать ее слишком долго, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованиям, пишет Daily Mail, у людей, которые проводят в сидячем положении от шести до восьми часов каждый день, на 20% увеличивается риск преждевременного летального исхода. Это может быть связано с метаболическими нарушениями и ограничением кровообращения из-за сидения. В результате растет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета 2-го типа. Кроме того, исследование 2017 года показало, что хорошая осанка может улучшить настроение у людей с легкой или умеренной депрессией.

Между тем, заявляют эксперты, хорошая осанка не обязательно означает прямую спину, отметили эксперты. Исследование 2021 года не нашло доказательств того, что сидение с прямой спиной может уменьшить боль в ней. На самом деле такая поза приводила к чрезмерному выпрямлению позвоночника, который в норме имеет S-образную форму. Это может повысить риск развития боли. Поэтому небольшая сутулость не принесет вреда. Однако важно регулярно менять позу: любое положение вызовет дискомфорт, если удерживать его слишком долго. Эксперты советуют вставать и двигаться каждые полчаса (лучше установить 30-минутный таймер).

"Не существует одного безопасного способа сидения, если мы говорим о боли в спине. Если вы чувствуете себя нормально, то не беспокойтесь о том, чтобы менять осанку. При наличии боли следует оценить, может ли смена осанки исправить ситуацию. Однако не нужно думать, что решение – это всегда прямая спина", – отметил доктор Киран О'Салливан, старший преподаватель физиотерапии в Университете Лимерика.

Отмечается, что перекрещивание ног может вызывать боли в пояснице из-за растяжения ягодичных мышц. Исследование 2018 года показало, что такая поза может повысить риск тромбообразования. Врачи рекомендовали избегать этой позы, регулярно менять позицию ног или скрещивать их в области лодыжек, а не бедер.

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