Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Миф о вреде сутулости развенчали эксперты

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 22:46 Фото: pixabay
В Ирландии ученые пришли к выводу, что не существует единственной правильной позы для сидения. По их мнению, любая позиция навредит здоровью, если удерживать ее слишком долго, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованиям, пишет Daily Mail, у людей, которые проводят в сидячем положении от шести до восьми часов каждый день, на 20% увеличивается риск преждевременного летального исхода. Это может быть связано с метаболическими нарушениями и ограничением кровообращения из-за сидения. В результате растет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета 2-го типа. Кроме того, исследование 2017 года показало, что хорошая осанка может улучшить настроение у людей с легкой или умеренной депрессией.

Между тем, заявляют эксперты, хорошая осанка не обязательно означает прямую спину, отметили эксперты. Исследование 2021 года не нашло доказательств того, что сидение с прямой спиной может уменьшить боль в ней. На самом деле такая поза приводила к чрезмерному выпрямлению позвоночника, который в норме имеет S-образную форму. Это может повысить риск развития боли. Поэтому небольшая сутулость не принесет вреда. Однако важно регулярно менять позу: любое положение вызовет дискомфорт, если удерживать его слишком долго. Эксперты советуют вставать и двигаться каждые полчаса (лучше установить 30-минутный таймер).

"Не существует одного безопасного способа сидения, если мы говорим о боли в спине. Если вы чувствуете себя нормально, то не беспокойтесь о том, чтобы менять осанку. При наличии боли следует оценить, может ли смена осанки исправить ситуацию. Однако не нужно думать, что решение – это всегда прямая спина", – отметил доктор Киран О'Салливан, старший преподаватель физиотерапии в Университете Лимерика.

Отмечается, что перекрещивание ног может вызывать боли в пояснице из-за растяжения ягодичных мышц. Исследование 2018 года показало, что такая поза может повысить риск тромбообразования. Врачи рекомендовали избегать этой позы, регулярно менять позицию ног или скрещивать их в области лодыжек, а не бедер.

Ранее стало известно, какое качество характера помогает мужчинам достичь долголетия.

Читайте также

Геомагнитный шторм возможен на выходных и-за новой мощной вспышки на Солнце
Геомагнитный шторм возможен в выходные из-за новой мощной вспышки на Солнце
рак кожи
Как выявить рак кожи на ранней стадии
На Солнце вновь произошла вспышка высшего балла
На Солнце вновь произошла вспышка высшего балла
Елена Беляева
Интересное 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: