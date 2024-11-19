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Миф о малоподвижном образе жизни развенчали эксперты

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 01:50 Фото: pixabay
Ученые проанализировали данные 89 тыс. человек с помощью алгоритма машинного обучения и пришли к выводу, что физической активности после долгого сидения может быть недостаточно для защиты здоровья, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание JACC, длительное сидение (или нахождение в лежачем или полулежачем положении) связано с более высоким риском всех четырех типов сердечно-сосудистых заболеваний. Вероятность сердечной недостаточности и летального исхода из-за сердечно-сосудистых заболеваний был выше на 40-60% у тех, кто проводил неподвижно более 10,6 часов в сутки.

Выяснилось, что негативные последствия малоподвижного образа жизни сохранялись даже у тех людей, кто выполнял рекомендации ВОЗ, уделяя тренировкам более 150 минут в неделю. К примеру, тренировки снижали риск мерцательной аритмии и инфарктов при малоподвижном образе жизни. Однако они не влияли на развитие сердечной недостаточности и риск летального исхода из-за болезней сердца.

Специалисты уверены, что новые данные помогут улучшить рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В будущем ученые планируют выяснить, как малоподвижный образ жизни влияет на другие аспекты здоровья.

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