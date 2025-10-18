#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Мимо Земли на минимальном расстоянии пролетит комета

Комета "C/2025 A6 Lemmon", фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 14:01 Фото: Михаил Маслов/Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Комета "C/2025 A6 Lemmon" 21 октября пролетит на минимальном расстоянии от Земли, сообщает Zakon.kz.

Через три дня комета C/2025 A6 Lemmon пройдет на минимальном расстоянии от Земли – около 89 миллионов километров, сообщили в Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Невооруженным глазом ее увидеть нельзя, но при хороших условиях комету можно зафиксировать на фотоаппарат с высокой светосилой или через небольшой телескоп. Главное – обеспечить устойчивость прибора с помощью штатива или монтировки, рассказали астрономы.

Для астрофотографов объект представляет особый интерес: на профессиональных инструментах комета выглядит эффектно. Однако для наблюдателей без опыта она останется сложной целью. Искать ее стоит вдали от городских огней в ясную ночь с помощью приложений вроде Stellarium или Star Walk 2.

По оценкам специалистов, сейчас комета достигает пика своей яркости, и ее блеск вряд ли значительно усилится. Ожидания, что она станет одной из ярчайших, не оправдались, заявили в лаборатории.

На данный момент C/2025 A6 Lemmon движется от созвездия Гончих Псов в сторону Волопаса, недалеко от яркой звезды Арктур. Комета будет доступна для наблюдения до начала ноября.

Ученые опубликовали снимок, сделанный Михаилом Масловым из Новосибирска 14 октября.

Фото: Михаил Маслов/Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

17 октября сообщалось, что к Земле возвращается существующая на Солнце уже четыре месяца корональная дыра.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
