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Астрономы напомнили про сегодняшний парад планет

Астрономы напомнили про сегодняшний парад планет, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 02:47 Фото: NASA
Ученые сообщили что третьего июня за час перед рассветом шесть планет выстроятся в ряд. Выровняются Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Разглядеть Нептун и Уран можно будет при помощи телескопа или мощного бинокля, а остальные планеты — без спецоборудования, сообщает Zakon.kz.

Это уникальный парад планет, к которому присоединится и тонкий серп убывающей Луны. Это астрономическое явление станет довольно редким, его можно увидеть только раз в 20 лет.

Учёные не используют термин "парад планет", они говорят о "выравнивании планет". Так называют ситуацию, когда несколько планет сгруппировываются в пространственном конусе с углом 20-30°, в вершине которого находится Солнце. В одну линию, вопреки распространённому мнению, они выстроиться не могут (это невозможно из-за положения их орбит), но нам достаточно того, что они находятся в одной области неба.

3 июня 2024 года - это усреднённая дата ближайшего парада планет. На самом деле наблюдать его можно будет за несколько дней до этой даты и несколькими днями позже.

Увидеть явление можно в утренние часы, примерно за час до восхода солнца. Но надо иметь в виду, что разглядеть, скорее всего, удастся лишь Сатурн и Марс - остальные небесные тела будут засвечены. Да и на эти планеты лучше смотреть через бинокль.

Сначала - поздней ночью - в восточной части неба появится Сатурн. Чуть позже взойдёт Марс, его можно будет опознать по красноватому оттенку. Затем к этим небесным телам присоединятся Нептун, Уран, Юпитер и Меркурий.

Любые горы будут помехой для созерцания выравнивания планет. Лучше выбрать место , где ничто не будет закрывать небосклон. То же самое относится и к домам. Они не только будут загораживать обзор, но и мешать своим освещением.

Для того, чтобы наблюдать за выравниванием, необходимо узнать время рассвета для конкретного местоположения.

Чтобы не спутать звезды и планеты, стоит помнить, что планеты, в отличие от звезд, не мерцают. К тому же планеты перемещаются из одного созвездия в другое, а звезды остаются в одном и том же положении относительно друг друга. Самым ярким небесным телом после Луны будет Юпитер. Заметить его не составит труда.

Для сторонников астрономии парад планет - это лишь объяснимое, хоть и редкое, явление. А вот астрологи считают, что парад планет оказывает на землян огромное влияние.

Поскольку Меркурий, Юпитер и Солнце сейчас находятся в знаке Близнецы, как и планета Венера, влияние на человека будет самое благоприятное.

Близнецы - знак коммуникации и поездок, поэтому в течение ближайших дней можно ожидать множество разговоров, переговоров, обучения. Люди будут активно передавать друг другу какую-то информацию, обсуждая ее.

Кто-то в этот период будет сдавать экзамены и зачеты — они пройдут очень хорошо в большинстве своем.

Хороший это период для поездок в пределах города и на ближайшие расстояния — в пригород.

Могут себя блестяще показать работники умственных профессий, продавцы, посредники, переговорщики. Они могут получить повышение или другую должность на новой работе.

Благоприятно в этот период сдавать на права, учиться водить машину или кататься на велосипеде.

Если вы давно планировали продать или, наоборот, приобрести автомобиль, то можно это сделать в ближайшие дни.

Если говорить в целом, то это период разрушения старого и зарождения нового. Ваши поступки, совершенные в этот период, будут влиять на вашу жизнь до следующего подобного парада планет. Поэтому, чтобы "заработать" хорошую карму, стоит провести это время позитивно: ни с кем не ругаться, никому не вредить, не грустить. Также стоит обращать внимание на знаки и символы, которые вселенная будет вам посылать. У многих в эти дни будет очень мощная интуиция.

Ранее мы уже писали про этот парад планет. Специалисты "Московского планетария" отмечали, что парад  3 июня не будет виден из-за Солнца. Сатурн в это время станет единственной заметной на небе планетой.

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