Парад планет пройдет утром 28 августа – он завершит Ретроградный Меркурий

28 августа на утреннем небе выстроятся шесть планет: Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна. Все они будут находиться по одну сторону от Солнца в секторе около 160 градусов, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Московский планетарий" на своем сайте, к примеру Меркурий взойдет на рассвете после 6:15 по казахстанскому времени из-за восточного горизонта и присоединится к сияющей над Орионом паре Марса и Юпитера. Недалеко от них будет расположен Уран.

Фото: пресс-служба московского планетария

По мнению экспертов, отчетливее всего парад планет можно будет наблюдать в северной части Казахстана. При ясной погоде часть участников парада можно будет увидеть невооруженным глазом, а остальные – в мощный бинокль. А следующий большой парад планет ожидается только 28 февраля 2025 года.

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