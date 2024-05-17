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Врач назвала продукты, которые вызывают головную боль

Врач назвала продукты, которые вызывают головную боль, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 04:24 Фото: freepik
Российский врач-эндокринолог Екатерина Янг перечислила продукты и напитки, из-за которых болит голова. По ее словам многие из этих продуктов попадают в корзинки для пикника и вместо веселья и удовольствия люди получают мигрень, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале Янг отметила, что из-за того, что на отдыхе в один приём часто смешивается много разных продуктов: мясо, рыба, мучное, фрукты, может усиливаться размножение патогенной флоры и возникать повышенное газообразование. Что, в свою очередь, повышает производство аммиака и создаёт сложности с его утилизацией. Головная боль – один из ярких симптомов нарушения вывода аммиака. 

Итак продукты, вызывающие головную боль:

  • Переработанное/копченое/вяленое мясо. Содержит нитриты, которые могут расширять кровеносные сосуды в головном мозге.
  • Выдержанные сыры и ферментированные продукты Содержат биогенный амин – тирамин. Чем дольше хранится пища, тем больше в ней тирамина.
  • Алкоголь. Красное вино, пиво и шампанское содержат тирамин и сульфиты. Также головную боль усиливает обезвоживание, которое обычно сопровождает употребление спиртных напитков.
  • Шоколад. Содержит кофеин и вещество фенилэтиламин, которое способно увеличивать приток крови к мозгу, что либо вызывает, либо усиливает головную боль.
  • Глутамат натрия. Возбуждающий нейромедиатор, который используется в качестве усилителя вкуса. Часто встречается в китайской еде, колбасах, соусах, фастфуде, консервах.
  • Искусственные подсластители: аспартам, сахарин и сукралоза.

Ранее Zakon.kz собрал простые рецепты вкусных и сытных блюд для пикника, которые можно быстро и легко приготовить.


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