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Несколько вспышек произошли на Солнце, зарегистрировано возмущение геомагнитного поля

Несколько вспышек произошли на Солнце, зарегистрировано возмущение геомагнитного поля, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 02:54 Фото: xras
Ученые из Института прикладной геофизики 10 июня зафиксировали новые мощные вспышки на Солнце, одна из которых оказалась высочайшего класса X, сообщает Zakon.kz.

По сообщению Института 10 июня в 09:09 мск в рентгеновском диапазоне <…> зарегистрирована вспышка M3.3 продолжительностью 18 минут.

"Далее в 13:06 мск <...> вспышка M2.2 продолжительностью 47 минут. В 13:58 мск <…> вспышка M5.3 продолжительностью 58 минут. В 14.08 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3697 (S19W89) зарегистрирована вспышка Х1.5/SF продолжительностью 65 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи. в 16.29 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3697 (S17W89) зарегистрирована вспышка M1.3/SF продолжительностью 15 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи. В 21.40 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3697 (S16W89)зарегистрирована вспышка M9.6 продолжительностью 46 минут", - говорится в сообщении ИПГ.

После вспышек уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли, согласно данным космической погоды, находился на уровне R3 (сильно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий - R5 (экстремально).

По информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышка класса X, произошедшая в понедельник, занимает 16 место в списке наиболее крупных вспышек года. "Место, где произошел взрыв (самый край видимого диска), исключает любые формы влияния на Землю, кроме прихода жестких излучений, которые распространяются со скоростью света и, собственно говоря, по этой причине уже пришли. В этой связи возможны короткие перебои радиосвязи до конца суток. Иных последствий не будет", - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Согласно научным исследованиям, во время повышенной геомагнитной активности повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов. Плохо себя чувствовать могут метеочувствительные люди и те, кто страдает патологиями сердечно-сосудистой системы. Они могут ощутить головную боль, бессонницу, слабость, тахикардию, скачки артериального давления.

Ранее сообщалось, что 10 июня по Земле ударит сильнейшая солнечная буря.

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