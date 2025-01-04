Шесть мощных вспышек зафиксировали на Солнце

Специалисты Института прикладной геофизики зафиксировали на Солнце 4 января шесть мощных вспышек, одна из которых высочайшего класса Х, сообщает Zakon.kz.





"4 января в 03:41 (по времени Астаны) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E59) зарегистрирована вспышка Х1.1 продолжительностью 24 минуты", – говорится в сообщении.

Это уже вторая мощнейшая вспышка, произошедшая с начала января.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Ранее сообщалось, что на Солнце зафиксирована первая в 2025 году мощнейшая вспышка класса Х.