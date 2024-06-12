Древние майя около 500 лет приносили в жертву мальчиков-близнецов

Массовое захоронение людей, которых принесли в жертву в ходе древних ритуалов майя, нашли в Мексике, сообщает Zakon.kz.

По информации журнала Nature, исследованием кровавых обрядов, продолжавшихся около 500 лет, занимались археологи под руководством Института эволюционной антропологии Макса Планка.

Отмечается, что останки более 100 человек нашли в подземной камере для хранения воды в городе майя Чичен-Ица на полуострове Юкатан.

Согласно радиоуглеродному датированию, помещение использовалось в период с начала VII века до середины XII века. Генетический анализ обнаружил, что все жертвы были мальчиками в возрасте от трех до шести лет, а около четверти из них оказались близнецами.

Эксперты отметили, что на костях не оказалось заметных травм, поэтому они предполагают, что жрецы убивали детей ядами.

Также сообщается, что подземный характер захоронения говорит о том, что мальчики стали подношениями богам плодородия ради призыва дождя или хорошего урожая.

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