Сенсационную находку обнаружили во время экспедиции в Казахстане

Фото: Министерство культуры и информации

Научные сотрудники заповедника-музея "Таңбалы" сделали сенсационное открытие во время раскопок в долине Когалы, проводимых Международной историко-археологической экспедицией, сообщает Zakon.kz.

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