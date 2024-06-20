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Сенсационную находку обнаружили во время экспедиции в Казахстане

Сенсационная находка, монета, экспедиция, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 12:19 Фото: Министерство культуры и информации
Научные сотрудники заповедника-музея "Таңбалы" сделали сенсационное открытие во время раскопок в долине Когалы, проводимых Международной историко-археологической экспедицией, сообщает Zakon.kz.

Впервые в Казахстане нашли очень редкий вид монеты.

"По мнению специалистов в области тюрко-согдийской раннесредневековой нумизматики, эта монета использовалась с середины VII века. Памятники долины Когалы, изучаемые экспедицией, относятся к культуре западных тюрков, населявших земли Семиречья в первых половинах VII-VIII веков", – сообщили в Министерстве культуры и информации РК.

Сейчас в научно-реставрационной лаборатории "Таңбалы" ведут первые консервационные работы над этим уникальным артефактом.

Археологические раскопки все еще продолжаются.

А ученые из Западно-Казахстанской области обнаружили новый вид растения.

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