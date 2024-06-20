Сенсационную находку обнаружили во время экспедиции в Казахстане
Фото: Министерство культуры и информации
Научные сотрудники заповедника-музея "Таңбалы" сделали сенсационное открытие во время раскопок в долине Когалы, проводимых Международной историко-археологической экспедицией, сообщает Zakon.kz.
Впервые в Казахстане нашли очень редкий вид монеты.
"По мнению специалистов в области тюрко-согдийской раннесредневековой нумизматики, эта монета использовалась с середины VII века. Памятники долины Когалы, изучаемые экспедицией, относятся к культуре западных тюрков, населявших земли Семиречья в первых половинах VII-VIII веков", – сообщили в Министерстве культуры и информации РК.
Сейчас в научно-реставрационной лаборатории "Таңбалы" ведут первые консервационные работы над этим уникальным артефактом.
Археологические раскопки все еще продолжаются.
А ученые из Западно-Казахстанской области обнаружили новый вид растения.
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