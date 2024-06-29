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Метеорит превратили в игрушечные блоки для строительства лунных станций

Метеорит, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 03:13 Фото: X/esa
Ученые Европейского космического агентства (ESA) превратили метеорит в строительные блоки для будущих лунных станций, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом Европейское космическое агентство разместило на сайте и на своих страницах в соцсетях. Используя модели известного конструктора, команда ESA создала кубики, частично сделанные из метеорита. Им было важно показать, что детали могут легко соединяться друг с другом.

Для создания таких "космических кубиков" команда ESA использовала в качестве замены лунного реголита пыль из метеорита возрастом 4,5 млн лет, найденного в Северо-Западной Африке 24 года назад. Метеоритную пыль команда смешивала с биоразлагаемым полимером и искусственным аналогом лунного реголита, формируя таким образом сырье для 3D-принтеров.

"Никто никогда не строил базы на Луне, поэтому нам приходится решать не только то, как мы их строим, но и из чего мы их строим, поскольку мы не можем брать с собой какие-либо материалы", – пояснил научный сотрудник ЕКА Эйдан Коули.

На Луне основным строительным материалом будет реголит. Это слой рыхлой породы и пыли, покрывающий лунную поверхность.

Данный проект – часть партнерства ESA и NASA по реализации программы "Артемида". Ее цель – возвращение людей на Луну впервые после миссии "Аполлон" более 50 лет назад. Помимо ЕКА, в этой программе участвуют Канада, Япония и Объединенные Арабские Эмираты. Страны вместе работают над созданием лунной орбитальной платформы, с помощью которой космонавты смогут высаживаться на южном полюсе Луны.

Днями ранее капсула с реголитом, сброшенная с зонда на парашюте, приземлилась в провинции Внутренняя Монголия.

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