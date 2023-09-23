Индия потеряла связь с лунной станцией "Чандраян-3"

Индийское космическое агентство потеряло связь с лунной станцией, запущенной в конце августа, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в Twitter, специалисты приложили все усилия, чтобы установить связь с посадочным модулем "Викрам" и луноходом "Прагъян".

"К настоящему моменту мы не получили от них сигналов", — написали ISRO в соцсети.

Также космическое агентство Индии сообщило, что все еще не прекращают попыток установить связь.

В конце августа посадочный модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" приземлился на поверхности Луны. Индийский луноход подтвердил наличие серы и обнаружил несколько других элементов вблизи Южного полюса Луны во время поиска признаков замерзшей воды почти через неделю после своей посадки.

Позже после успешной посадки лунохода на спутник Земли Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила о предстоящем запуске космического аппарата для изучения Солнца. В начале сентября они запустили свой первый космическую станцию Aditya-L1, предназначенную для изучения Солнца. Космическая станция была запущена с Шрихарикоты, острова в Бенгальском заливе.

