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Индия потеряла связь с лунной станцией "Чандраян-3"

Луна Фото: freepik
Индийское космическое агентство потеряло связь с лунной станцией, запущенной в конце августа, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в Twitter, специалисты приложили все усилия, чтобы установить связь с посадочным модулем "Викрам" и луноходом "Прагъян".

"К настоящему моменту мы не получили от них сигналов", — написали ISRO в соцсети.

Также космическое агентство Индии сообщило, что все еще не прекращают попыток установить связь.

В конце августа посадочный модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" приземлился на поверхности Луны. Индийский луноход подтвердил наличие серы и обнаружил несколько других элементов вблизи Южного полюса Луны во время поиска признаков замерзшей воды почти через неделю после своей посадки.

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Позже после успешной посадки лунохода на спутник Земли Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила о предстоящем запуске космического аппарата для изучения Солнца. В начале сентября они запустили свой первый космическую станцию Aditya-L1, предназначенную для изучения Солнца. Космическая станция была запущена с Шрихарикоты, острова в Бенгальском заливе.

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