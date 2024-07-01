Ученые нашли продукт, который поможет в борьбе с лишним весом и диабетом

Ученые из США выяснили, что соединение, содержащееся в оливках, помогает в лечении диабета и ожирения, сообщает Zakon.kz.

Результаты нового исследования на мышах показали, что эленоловая кислота, натуральное соединение, содержащееся в оливках, снижает уровень сахара в крови и способствует снижению веса.

Всего через неделю тучные мыши с диабетом, которым давали эленоловую кислоту перорально, худели и демонстрировали лучшую регуляцию сахара в крови (глюкозы), чем до лечения и по сравнению с контрольными тучными мышами, не получавшими эленоловую кислоту. Эффект снижения уровня глюкозы был сопоставим с эффектом инъекционного диабетического препарата, пишет Medicalxpress.

Руководитель исследовательской группы Дунмин Лю, доктор философии, профессор отметил, что доступные на сегодня лекарства от ожирения либо неэффективны, либо дорогостоящие или несут в себе потенциальные риски для здоровья. Поэтому исследователи поставили задачу разработать более безопасные, дешевые и удобные препараты для лечения ожирения и диабета.

Свою работу ученые начали с выявления природных соединений, которые действуют на L-клетки, которые содержат два метаболических гормона, выделяющихся во время еды. Эти гормоны работают вместе, обеспечивая чувство сытости и предотвращая переедание, а также контролируя уровень сахара в крови и обмен веществ.

Процесс скрининга показал, что эленоловая кислота, которая содержится в зрелых оливках и оливковом масле первого отжима, может вызывать выброс этих гормонов в кишечнике.

Исследователям также удалось получить эленоловую кислоту путем расщепления ее предшественника олеуропеина, что обходится дешевле, чем ее экстракция непосредственно из оливок.





"Правда, по словам исследователей, концентрация эленоловой кислоты в оливковом масле или оливках очень низкая, поэтому преимущества, выявленные в этом исследовании, скорее всего, не были бы получены при употреблении только оливковых продуктов".

Ранее сотрудники Стэнфордского университета установили, что употребление моркови три раза в неделю значительно повышает уровень каротиноидов в коже, снижая риск развития рака и болезней сердца.