Ученые нашли источник ожирения и диабета в мозге человека

Немецкие ученые из Университетской клиники Тюбингена выяснили, что даже кратковременное употребление высококалорийной пищи может снизить чувствительность мозга к инсулину. Это способствует развитию ожирения и диабета второго типа, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале Nature Metabolism (NatMetab).

В эксперименте участвовали 29 мужчин с нормальным весом, разделенных на две группы. Первая группа в течение пяти дней добавляла к своему обычному рациону 1 500 ккал из высококалорийных закусок, а контрольная группа питалась как обычно.

Ученые использовали МРТ для оценки содержания жира в печени и чувствительности мозга к инсулину. Опыт показал, что у здоровых людей после пяти дней употребления высококалорийных закусок (таких как шоколадные батончики и чипсы) наблюдалось значительное снижение чувствительности мозга к инсулину. Этот эффект сохранялся даже через неделю после возвращения к нормальному питанию.



Инсулин – гормон, регулирующий уровень сахара в крови, играет ключевую роль в контроле аппетита. В здоровом состоянии инсулин подавляет чувство голода, но у людей с ожирением эта функция нарушается, что приводит к резистентности к инсулину.

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