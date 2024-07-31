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В Казахстане реорганизуют Национальную академию наук

В Казахстане реорганизуют Национальную академию наук, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 12:32 Фото: Zakon.kz
Министерство науки и высшего образования подготовило постановление правительства "О некоторых вопросах Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте РК", сообщает Zakon.kz.

"Реорганизовать НАО "Национальная академия наук Республики Казахстан" при Президенте РК путем преобразования в высшую научную организацию "Национальная академия наук Республики Казахстан" при Президенте РК со стопроцентной долей участия государства в уставном капитале", – говорится в документе.

Основными направлениями деятельности Академии определено:

  • выработка рекомендаций по определению приоритетных направлений научной и (или) научно-технической деятельности в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, а также приоритетных направлений стратегических, фундаментальных и прикладных научных исследований в РК;
  • проведение анализа стратегических приоритетных направлений развития науки и технологий, представленных уполномоченным органом в Национальный Совет по науке и технологиям при Президенте РК;
  • проведение экспертизы научно-технических заданий, представленных на Высшую научно-техническую комиссию для программно-целевого финансирования;
  • осуществление подготовки и проведение форсайтных (прогнозных) исследований по развитию науки;
  • осуществление подготовки и издание Национального доклада по науке;
  • проведение конкурсов на соискание именных премий и стипендий в области науки;
  • проведение научных исследований в различных областях науки и техники;
  • издание научных журналов;
  • участие в развитии международного научного и научно-технического сотрудничества;
  • участие в популяризации науки;
  • осуществление иных полномочий, предусмотренные законодательством РК. 

Планируется, что постановление введут в действие со 2 сентября 2024 года. 

Как отмечают в МНВО, принятие документа наделит Академию наук особым статусом.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 13 августа.

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