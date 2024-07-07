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Ученые Казахстана и Китая работают над созданием новых сортов злаков и овощей

овощи, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 11:14 Фото: pixabay
Ученые Костанайского университета имени Ахмета Байтурсынова совместно с китайскими коллегами выращивают на полях региона экспериментальные сорта овощей и злаков, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства науки и высшего образования пояснили, что итогом международного сотрудничества могут стать принципиально новые казахстанско-китайские сорта.

"На экспериментальных полях Костанайского региона посадили девять сортов китайского картофеля, столько же сортов пшеницы, пять сортов сои, три сорта кукурузы, а также по одному сорту рапса и люцерны", – рассказали в ведомстве.

Доктор PhD, ассоциированный профессор кафедры КРУ Асия Ансабаева отметила, что в планах внедрить в Костанайском регионе наиболее востребованные сорта картофеля, чтобы выращивать их в производственных масштабах:

"Испытания продлятся три года. Цель – выявить наилучшие из сортов по биометрическим и качественным показателям. Одним из ключевых является сохранность клубней, так как в Китае за год собирают несколько урожаев картофеля, а в Казахстане зимой его не возделывают".

За приживаемостью растений следят магистранты Северо-западного университета сельского и лесного хозяйства (NWAFU), который входит в тройку лучших аграрных вузов Китая. На стажировке в Костанае они уже два месяца.

ученые, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 11:14

Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования

В июне казахстанские ученые рассказали о том, что придумали, как очищать выхлопные газы транспортных средств. Делать это они предлагают с помощью ультразвукового глушителя. Идея принадлежит доктору технических наук, профессору кафедры "Транспортная техника и логистические системы" КарТУ имени А. Сагинова Адилю Кадырову.

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