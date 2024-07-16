Казахстанские ученые перешли ко второму этапу тестирования препарата против рака

Министр науки и высшего образования 16 июля на пресс-конференции в правительстве Саясат Нурбек рассказал, на каком этапе находится разработка отечественного препарата против рака, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, первая стадия клинических испытаний уже успешно завершена.

"В институте радиологии и онкологии в Алматы 15 онкобольных прошли лечение. Очень обнадеживающие результаты. Сейчас премьер-министр взял этот вопрос на личный контроль. Мы создали специальную рабочую группу. С июля уже начался второй этап тестирования. Порядка 3 тыс. человек будем тестировать", – дополнил министр.

Он заявил, что на тестирование записалось свыше 5 тыс. онкобольных.

"В соответствии с законодательство мы отрегулировали их по приоритетности. Все они как добровольцы начнут испытания второго этапа. Деньги уже предусмотрены на второй этап, порядка 2 млрд тенге. Они уже поступят в августе. До конца года втрой этап завершится, мы обработаем все данные. У нас очень высокие ожидания, что мы уже запустим это лекарство в следующем году на регистрацию", – озвучил Саясат Нурбек.

По его словам, первый этап тестирования показал очень обнадеживающие результаты.

"Мы выбрали (для тестирования препарата – Прим. ред) очень агрессивную форму рака – рак толстого кишечника на четвертой стадии. На 30 процентов опухоль сократилась. Сейчас данные мы обрабатываем. Теперь нам надо протестировать на всех видах рака", – рассказал Нурбек.

Он также поделился, что второй этап тестирования будет проходить в трех городах – Алматы, Астаны и Павлодаре.

23 января 2024 года Саясат Нурбек сообщил, что по проекту "Разработка отечественного противоракового препарата Д-ВК ("Сделано в Казахстане")" ведется активная разработка нового противоракового препарата, не имеющего аналогов в мире.