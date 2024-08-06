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Когда появится казахстанский препарат от рака

Рак , фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 19:05 Фото: pxhere
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 6 августа в кулуарах правительства рассказал, на каком этапе находится разработка отечественного препарата против рака и для кого он предназначается, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что в следующем году после завершения второго и третьего этапа исследований  лекарство уже пойдет на регистрацию. 

"Первый этап клинических испытаний мы проводили на 15 онкобольных на четвертой стадии рака толстой кишки, который самый агрессивный. Результаты очень хорошие. У всех стабилизировалась ситуация. В среднем на 30 процентов сократилась опухоль", – дополнил он. 

Он также рассказал, что лекарство предназначено для всех стадий лечения.

"Производится оно в партнерстве с несколькими казахстанскими компаниями. Само лекарство разливается в Назарбаев Университете. Мощностей хватает. В этом году мы выделяем дополнительно порядка 2 млрд тенге на следующие три года до полноценного завершения этого проекта", – заключил министр. 

16 июля казахстанские ученые перешли ко второму этапу тестирования препарата против рака. 

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