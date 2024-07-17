Заинтересовались за рубежом: уникальный камень нашли в лесах Акмолинской области

Исторический артефакт обнаружили сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района Акмолинской области при проведении профилактического мероприятия "Орман", сообщает Zakon.kz.

Спасатели в лесу нашли человеческое лицо, высеченное в камне. О находке сообщили в Департамент по ЧС Акмолинской области и в местный краеведческий музей. А далее об этом артефакте стало известно не только ученым из Астаны, но даже из дальнего зарубежья. Таким образом, сотрудники ЧС провели разных гостей к памятнику из прошлого.

Фото: ДЧС Акмолинской области

На сегодня утверждать, какой именно из эпох принадлежит изделие древнего скульптора, невозможно. Мнения ученых разделились. Одни утверждают, что этот камень здесь еще с бронзового века, другие относят его к более позднему, тюркскому периоду. Даже, по мнению одного из ученых, есть сходство с находками, обнаруженными в Сибири.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Какое из мнений правильное, решит дальнейшее изучение. Но уже сейчас можно сказать, что открытие несет большую историческую ценность.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Артефакт взяли под охрану.

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