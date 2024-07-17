Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Заинтересовались за рубежом: уникальный камень нашли в лесах Акмолинской области

Акмолинские спасатели сделали уникальную историческую находку, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 10:53 Фото: ДЧС Акмолинской области
Исторический артефакт обнаружили сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района Акмолинской области при проведении профилактического мероприятия "Орман", сообщает Zakon.kz.

Спасатели в лесу нашли человеческое лицо, высеченное в камне. О находке сообщили в Департамент по ЧС Акмолинской области и в местный краеведческий музей. А далее об этом артефакте стало известно не только ученым из Астаны, но даже из дальнего зарубежья. Таким образом, сотрудники ЧС провели разных гостей к памятнику из прошлого.

спасатели Акмолинской области сделали уникальную археологическую находку, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 10:53

Фото: ДЧС Акмолинской области

На сегодня утверждать, какой именно из эпох принадлежит изделие древнего скульптора, невозможно. Мнения ученых разделились. Одни утверждают, что этот камень здесь еще с бронзового века, другие относят его к более позднему, тюркскому периоду. Даже, по мнению одного из ученых, есть сходство с находками, обнаруженными в Сибири.

спасатели Акмолинской области сделали уникальную археологическую находку, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 10:53

Фото: ДЧС Акмолинской области

Какое из мнений правильное, решит дальнейшее изучение. Но уже сейчас можно сказать, что открытие несет большую историческую ценность.

спасатели Акмолинской области сделали уникальную археологическую находку, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 10:53

Фото: ДЧС Акмолинской области

Артефакт взяли под охрану.

В июне 2024 года стало известно, что научные сотрудники заповедника-музея "Таңбалы" сделали сенсационное открытие во время раскопок в долине Когалы: впервые в Казахстане нашли очень редкий вид монеты.

Читайте также

Концепцию по развитию искусственного интеллекта приняли в Казахстане
Концепцию по развитию искусственного интеллекта приняли в Казахстане
ИИ
Когда появится искусственный интеллект на казахском языке
Лекарство
Казахстанские ученые перешли ко второму этапу тестирования препарата против рака
Ирина Капитанова
Акмолинская область 2024 год Спасатели Ученые Археология История
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
25 июля – крайний день: казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
Казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: