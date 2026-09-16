Деревья массово незаконно вырубили в лесу Акмолинской области: что известно

В Буландынском районе Акмолинской области полицейские расследуют факт незаконной порубки леса, сообщает Zakon.kz.

По информации природоохранной полиции региона, на территории Отрадненского лесного хозяйства вырубили более 50 сосен и берез, а причиненный государству ущерб составил более 980 тысяч тенге. О незаконной вырубке в полицию сообщили сотрудники лесного хозяйства. Полицейские проверяют причастность одного из местных жителей к незаконной вырубке.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются мотивы и цели незаконной деятельности", – сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области.

По предварительным данным, вырубленная древесина могла предназначаться для дальнейшей продажи.

Правоохранители призывают казахстанцев не допускать подобных нарушений и сообщать в органы внутренних дел о фактах незаконной вырубки леса и других правонарушениях в сфере охраны природных ресурсов.

Похожая ситуация произошла в Актобе. Там уничтожили около 100 деревьев у Триатлон-парка. На месте зеленой зоны рядом с беговой дорожкой образовался большой пустырь.