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Общество

Деревья массово незаконно вырубили в лесу Акмолинской области: что известно

Деревья, лес, вырубка, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 08:48 Фото: pexels
В Буландынском районе Акмолинской области полицейские расследуют факт незаконной порубки леса, сообщает Zakon.kz.

По информации природоохранной полиции региона, на территории Отрадненского лесного хозяйства вырубили более 50 сосен и берез, а причиненный государству ущерб составил более 980 тысяч тенге. О незаконной вырубке в полицию сообщили сотрудники лесного хозяйства. Полицейские проверяют причастность одного из местных жителей к незаконной вырубке.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются мотивы и цели незаконной деятельности", – сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области.

По предварительным данным, вырубленная древесина могла предназначаться для дальнейшей продажи.

Правоохранители призывают казахстанцев не допускать подобных нарушений и сообщать в органы внутренних дел о фактах незаконной вырубки леса и других правонарушениях в сфере охраны природных ресурсов.

Похожая ситуация произошла в Актобе. Там уничтожили около 100 деревьев у Триатлон-парка. На месте зеленой зоны рядом с беговой дорожкой образовался большой пустырь.

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Камила Салкымбаева
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