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Резкое падение разнообразия организмов в Тихом океане заметили ученые

В Тихом океане стало меньше разнообразия организмов, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 00:44 Фото: pixabay
Международная группа ученых из Саудовской Аравии, Дании и Франции изучила ДНК организмов в Атакамской впадине на востоке Тихого океана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Global Change Biology, эксперты нашли резкое падение биологического разнообразия в Атакамской впадине в период с 1970 по 1985 год, что совпадает со временем наиболее интенсивного рыболовства в этой части океана.

Отмечается, что на указанные полтора десятилетия выпало одно из сильнейших по силе воздействия климатических событий Эль-Ниньо. Во время Эль-Ниньо происходит временное повышение температур в тропической части Тихого океана.

"Несмотря на то, что в прошлом это не фиксировалось, теперь мы больше понимаем влияние чрезмерного вылова рыбы и экстремальных климатических явлений на морское биоразнообразие", – отметил соавтор научной работы Диего Элиху Ривера Росас из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии.

По словам специалистов, понимание причин миновавшего упадка поможет защитить морскую жизнь в будущем.

Атакамская впадина, также известная как Чилийский желоб, расположена примерно в 160 км от побережья Чили и Перу. Глубина участка достигает восьми километров.

Ранее в соцсетях распространилось видео с умирающей рыбой в пригородных селах близ Атырау. Местные жители бьют тревогу, на места уже выехали специалисты.

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