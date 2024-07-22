Сотни рыб на грани гибели в Атырауской области

В соцсетях распространяются видео с умирающей рыбой в пригородных селах близ Атырау, местные жители бьют тревогу, на места уже выехали специалисты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В социальных сетях распространяется видео, которое засняли местные жители. На одном из них авторы показывают уже мертвую рыбу на поверхности реки в пригородном селе Сарыозек, на втором сотни рыб на грани гибели в селе Редут Махамбетского района. По словам сельчан, на кадрах рыба частиковой породы, в основном это сазан и карась. Предположительно, стая рыб застряла в устье реки.





"Это село Редут. Посмотрите, сколько рыб. Тут сазанчики, караси есть, жалко, их. Их нужно в реку выпустить. Сейчас они плывут против течения, потому что там дальше мель и чайки выжидают их", – комментирует автор видео.

По данному факту на места из Атырау уже выехали специалисты.





Как отметил заместитель акима Махамбетского района Атырауской области Арман Адилгалиев, во время весенних паводков территория вокруг села Талдыколь была затоплена на 95%. Вода разлилась почти на 12 километров. Сейчас образовались искусственные озера и овраги, куда рыба зашла на нерест. После ухода большой воды мальки рыбы остались в высыхающих водоемах.

"В настоящее время проводится совместная работа по спасению молоди рыбы с участием акима села Талдыколь, сотрудниками рыбоохранной районной инспекции с привлечением местных жителей и молодежи", – рассказал Арман Адилгалиев.

По его словам, в общей сложности на месте сейчас работают около 30 человек. Будут предприняты мероприятия по пропуску воды в русло канала.

