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Наука и технологии

Китайские ученые обнаружили чрезвычайно богатую золотую жилу в Тихом океане

Богатство, золото, сокровища, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 03:31 Фото: pexels
Китайские ученые заявляют об обнаружении в западной части Тихого океана крупного подводного месторождения полезных ископаемых, отличающегося исключительным содержанием золота и серебра, сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post, по данным геологоразведочной группы, руды, образовавшиеся при выбросе сверхгорячей воды со дна моря, содержат больше золота и серебра, чем те, что находятся на суше. Открытие сделали во время совместной научной экспедиции с участием нескольких китайских академических учреждений.

Руды в этом гидротермальном поле на морском дне – области, где горячая, богатая минералами вода вырывается из отверстий на дне океана, – исключительно богаты драгоценными металлами.

В частности, содержание серебра достигает более 1 кг на тонну руды в ее наивысшей концентрации, а среднее содержание металла превышает содержание в типичных наземных месторождениях.

В состав исследовательской группы также входили ученые из Циндаоского института морской геологии и Шанхайского университета Цзяотун. Экспедиция отправилась из Шэньчжэня 10 августа на борту судна "Сян Ян Хун 10", одного из первых в Китае гигантских океанографических исследовательских судов, спроектированных и построенных внутри страны.

Драгоценные металлы были обнаружены в обширном высокотемпературном гидротермальном поле, сконцентрированном в так называемых "гидротермальных сульфидных" рудах.

Эти многометаллические отложения образуются, когда сверхгорячая, богатая металлами вода вырывается со дна моря и сталкивается с почти замерзающей морской водой.

Внезапное охлаждение приводит к связыванию металлов с серой, и они выпадают в виде твердых сульфидных минералов – в основном меди, цинка и свинца, но часто с примесью золота и серебра.

Государственные СМИ сообщили, что месторождение расположено в "задуговом бассейне в западной части Тихого океана" в пределах исключительной экономической зоны Китая, хотя точные координаты не были раскрыты.

Ранее мы писали о том, что археолог-любитель раскопал гигантский клад монет эпохи викингов в неожиданном месте.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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