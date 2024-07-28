В начале следующей недели геошторм высокой мощности обрушится на Землю
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По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ, с 29 на 30 июля на Земле начнется магнитная буря, которая к полудню 30 числа достигнет отметки G2, а после начнет спадать, сообщает Zakon.kz.
Ученые прогнозируют, что в остальные дни до 24 августа, магнитосфера будет спокойной.
Ранее астрономы подтвердили информацию о геошторме, который прогнозировали ранее на 24 июля с 6 утра и до полудня. Магнитная буря проходила в диапазоне уровней G1-G2 (самый высокий — G5).
20 и 21 июля также прогнозировались мощные магнитные бури.
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