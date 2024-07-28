В начале следующей недели геошторм высокой мощности обрушится на Землю

Фото: pixabay

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ, с 29 на 30 июля на Земле начнется магнитная буря, которая к полудню 30 числа достигнет отметки G2, а после начнет спадать, сообщает Zakon.kz.

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