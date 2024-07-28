Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В начале следующей недели геошторм высокой мощности обрушится на Землю

В начале следующей неделе геошторм высокой мощности обрушится на Землю, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 07:09 Фото: pixabay
По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ, с 29 на 30 июля на Земле начнется магнитная буря, которая к полудню 30 числа достигнет отметки G2, а после начнет спадать, сообщает Zakon.kz.

Ученые прогнозируют, что в остальные дни до 24 августа, магнитосфера будет спокойной.

Ранее астрономы подтвердили информацию о геошторме, который прогнозировали ранее на 24 июля с 6 утра и до полудня. Магнитная буря проходила в диапазоне уровней G1-G2 (самый высокий — G5).

20 и 21 июля также прогнозировались мощные магнитные бури.


Читайте также

марсоход, Марс
Марсоход NASA нашел горную породу, на которой могли обитать живые организмы
Елена Вебер
2024 год Вред здоровью Астрономия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом
Взрыв эмоций родных и рукопожатие Головкина: Казнет обсуждает победу Елдоса Сметова
В Узбекистане убили семью и сожгли дом
В Узбекистане убили семью и сожгли дом
дом певца из Азербайджана показал казахстанский блогер
Дом богатейшего азербайджанца показал казахстанский "отец мобилографии"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: