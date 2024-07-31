Федор Конюхов завершил одиночный дрейф на Северном полюсе

30 июля путешественник Федор Конюхов завершил работу на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции СП-24 в районе Северного полюса и установил новый мировой рекорд, сообщает Zakon.kz.

Всего путешественник провел в одиночестве на льдине 20 дней 22 часа и 45 минут. За это время он прошел 239 км. Тем самым установил мировой рекорд нахождения на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса по продолжительности и пройденному расстоянию. Новым рекордом Конюхов поделился на своем официальном сайте.

Пройденный во время дрейфа путь 239 км, фото: konyukhov.ru

Дрейф проходил в суровых погодных условиях высокоширотной Арктики. Путешественника сопровождали густые туманы, низкая облачность с мокрым снегом, градом и ледяным дождем. Скорость ветра при порывах достигала 60 км/ч. В этом сезоне солнце выходило всего несколько раз на считанные часы.

Фото: konyukhov.ru

В ходе дрейфа с помощью цифрового сейсмографа Института океанологии РАН им. П. П. Ширшова были получены уникальные по чистоте записи сейсмической активности дна Северного Ледовитого океана. Они будут изучены и интерпретированы лабораторией техники подводных исследований и испытаний института.

Фото: konyukhov.ru

12 июля мы сообщали, что 72-летний путешественник Федор Конюхов один остался в районе Северного полюса.