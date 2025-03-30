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Мир

73-летний Федор Конюхов спасен в открытом море

Федор Конюхов, спасение , фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 00:06 Фото: Instagram/fedorkonyukhov
Российский путешественник Федор Конюхов, отправившийся в одиночное плавание на весельной лодке через Индийский океан, был спасен экипажем сухогруза, следующего в китайский порт Циндао, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил экспедиционный штаб мореплавателя в своем Telegram-канале.

По информации штаба, Конюхова подняли на борт судна Ore Hong Kong. Подтверждение поступило через координационный центр поисково-спасательных операций на острове Реюньон. О судьбе весельной лодки пока ничего неизвестно.

Экспедицию, стартовавшую в декабре 2024 года из пролива Дрейка у берегов Южной Америки, пришлось завершить на 114-й день из-за выхода из строя всех основных систем управления и жизнеобеспечения. Эти неисправности не позволяли удерживать лодку на курсе в условиях шторма.

Стартовав 5 декабря 2024 года из пролива Дрейка (Южная Америка), Федор Конюхов за 68 дней достиг долготы мыса Игольный (Южная Африка) и тем самым впервые пересек Южную Атлантику, установив мировой рекорд – впервые прошел этот маршрут на весельной лодке.

Федор Конюхов – советский и российский путешественник, яхтенный капитан, пилот свободного аэростата, писатель, художник.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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