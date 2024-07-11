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Федор Конюхов один остался в районе Северного полюса

Северный полюс, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 01:40 Фото: Instagram/fedorkonyukhov
72-летний путешественник Федор Конюхов один остался в районе Северного полюса, сообщает Zakon.kz.

Мужчина разместился в исследовательском лагере. Там он записывает сейсмическую активность дна Северного Ледовитого океана. Данная работа требует полной тишины, достичь которой невозможно в условиях береговых многолюдных научных экспедиций.

Северный полюс, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 01:40

Фото: Instagram/fedorkonyukhov

Силами команды экспедиционного штаба для него были установлены три палатки. Первая – для проживания и научных исследований. Вторая – резервная под склад оборудования, запасов питания и снаряжение. Еще одна будет оборудована под временную часовню. Последние новости освещаются на странице Конюхова в Instagram.

Исследование, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 01:40

Фото: Instagram/fedorkonyukhov

Федор поддерживает связь с оперативным штабом экспедиции на борту ледокола "50 лет Победы" и отделением штаба в Москве. Там следят за координатами спутникового трекера станции и передают прогнозы погоды.

Путешественник чувствует себя хорошо, продолжает разбирать вещи и обживать станцию. Пока большую часть времени он проводит в палатке, но как только погода позволит, планирует сделать обход станции. Он намерен выставить сигнальные вешки, предотвращающие незаметный подход к лагерю белых медведей.

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