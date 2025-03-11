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Общество

Казахстанское лекарство от рака может скоро выйти на рынок

Рак, лекарство , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 11:52 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек на брифинге в правительстве 11 марта рассказал, что к концу 2025 года планируется зарегистрировать отечественное лекарство от рака, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, полным ходом идут клинические испытания второго уровня.

"В прошлом году мы завершили клинические испытания первого уровня. Теперь расширено количество пациентов, с которыми работаем. Сейчас тестируем на все виды рака. В прошлом году тестировали только на рак толстой кишки, теперь охвачены все виды онкологии. Планируем к концу этого года зарегистрировать этот препарат и выйти на рынок", – дополнил Саясат Нурбек.

Как отметил министр, результаты очень хорошие, устойчивые, реакция у пациентов положительная.

"В среднем на 30% уменьшились опухоли, и началась ремиссия у тех больных, которые по особой процедуре участвовали в тестировании этого препарата", – заключил Саясат Нурбек.

14 августа 2024 года профессор Дос Сарбасов рассказал подробности разработки казахстанского лекарства от рака.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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